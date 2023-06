21:18

L'esdeveniment pretén apropar a centenars d¿assistents a les experiències de persones que han fet viatges sensacionals, de diversos mesos o anys, viatgesd llargs per arreu del món.

Els passats 6 i 7 de juny i també el dissabte dia 10, arriba a Barcelona la desena edició de les jornades IATI dels grans viatges, una trobada viatgera té l’objectiu de mostrar que els grans viatges no són terreny exclusiu de ningú. És un esdeveniment híbrid: serà presencial i també retransmès en streaming que reunirà a centenars d’amants dels viatges llargs.

En aquestes trobades es pot accedir a un total de 16 conferències, entrevistes, classes magistrals i taules rodones de persones que van decidir deixar la feina, la casa, la família... per dedicar-se a viatjar durant molt de temps. És a dir, que enguany, a l’esdeveniment es podran tornar a escoltar noves experiències de persones que durant molt de temps han fet viatges a través de bicicleta, en moto, a peu... i en solitari, en parella, en família... Per exemple, hi participen persones com Dani Ku, que viu i viatja amb la seva bicicleta des de 2014, la Laia Zurdo i l’Esteve Bosc, que van recórrer l’Àfrica durant un any, en Daniel Benedicto, que va travessar l’Himàlaia a peu i Mongòlia a cavall...

En parlem amb la Lluisa Salvador i amb en Carlos Alonso, dos dels conferenciants, ja que van estar durant un any viatjant com a “mochileros” per Amèrica, i amb en Pablo Daniel Strubell, organitzador d’aquestes Jornades IATI.