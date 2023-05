El Dueso: presó on tracten interns amb gossos maltractats

També parlem de quatre hospitals veterinaris públics a Sao Pablo, dels abandonaments de gossos, sobre quant de temps recorda un gat a una persona.

Abordem algunes temàtiques que tenen a veure amb els animals. Per exemple, parlem sobre El Dueso, una presó càntabra on els interns participen en un programa de teràpia amb animals amb gossos maltractats fins que aquests són adoptats. D’aquesta forma, els interns se senten útils perquè compleixen amb una funció social positiva, estimulen emocions...

Per un altre costat, també tractarem de Sao Pablo, Brasil, on han creat quatre hospitals veterinaris municipals públics perquè els veïns amb una renta més baixa que no poden pagar les despeses també tinguin l’oportunitat de portar a les seves mascotes a un veterinari.

De tot això i moltes coses més, com per exemple: sobre quant de temps recorda un gat a una persona o dels abandonaments de gossos, en parlarem amb l’antrozoologa Paula Calvo.