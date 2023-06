25:45

Un llibre d¿autoajuda que ens fa una guia per avançar cap a la calma i a saber gestionar els pensaments obsessius.

‘Por dónde se sale?’ és un llibre d’autoajuda publicat per l’editorial Planeta i escrit per psiquiatra, psicoterapeuta i doctora en Medicina, Anabel Gonzalez.

Moltes vegades fugim de la por i això no ens deixa pensar, ja que entrem dins d’un laberint del qual no sabem sortir. L’angoixa, el pànic o l’ansietat ens fa sentir perduts, però gràcies a aquest llibre podrem entendre què ens està passant i sabrem per on es surt. L’autora assegura que la seguretat és la veritable solució per combatre a la por i a tota l’ansietat que et produeix quan les coses es compliquen. En aquest sentit, el llibre ens fa una guia per avançar cap a la calma i a saber gestionar els pensaments obsessius.

En parlarem amb l’autora, Anabel Gonzalez, que cal remarcar que també és presidenta de l’associació EMDR Espanya, una entitat sense ànim de lucre, que reuneix als professionals de la psicologia i la psiquiatria, amb una formació en la teràpia de trauma EMDR.