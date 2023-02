11:55

Antonio va recordar les quatre dones que van marcar la vida del seu pare “i han impulsat nous camins”. I, aleshores, Eulàlia Ramon, que ha compartit els últims anys amb el cineasta, va llançar el que seria el primer al·legat de molts al llarg de tota la cerimònia a favor de la sanitat pública: “Es mereix que la cuidem com els professionals que la treballen ens cuiden a nosaltres”, en una emocionada referència a les dues sanitàries que han atès i vetlat per Saura durant els últims dies en cures pal·liatives.

Tot seguit va llegir la missiva que la seva parella havia preparat per a aquesta nit: “Em sentiré satisfet si tot el que he fet ha servit en alguna cosa per inspirar la brillant generació de cineastes actuals”. “He estat molt afortunat, he fet més de 50 pel·lícules, he tingut sis fills, una filla, una dotzena de néts i una besnéta”, reconeixia el director de La caça en un text breu, on condensava la defensa de la creació i la llibertat. I afegia: “La imaginació és més ràpida que la velocitat de la llum”.

A la gala, el cineasta hauria pogut comprovar que el seu desig d'inspirar els creadors del futur sí que s'ha complert. “Sens dubte, se n'ha anat l'últim gran director de la història del cinema espanyol”, resumia a la catifa vermella Maribel Verdú, que va treballar amb ell a Goya a Bordeus. Encara que, en el fons, la collita de pel·lícules nominades als guardons d'aquest 2023 ja suposava el homenatge més gran a Saura: la seva gala és també la del millor any del cinema espanyol. La qualitat com a bandera del comiat, com a llegat de l'etern cineasta als que vénen darrere. El mestre va mostrar el camí durant dècades. Resulta que els seus deixebles han après i molt bé.

