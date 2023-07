24:29

Es mostren més de 400 fotografies d¿artistes internacionals, com Rolling Stones, Bruce Springsteen i d'artistes nacionals.

‘En Directe’ és una exposició que ofereix una selecció de fotografies musicals captades durant concerts en directe.

S’exposen més de 400 fotografies del fotògraf Francesc Fàbregas sobre concerts que ha assistit com a periodista des dels anys 70 fins a l’actualitat: es podran veure imatges de figures internacionals com Rolling Stones, Bruce Springsteen, Tina Turner o Bob Marley, itambé nacionals com Serrat o El último de la fila.

Parlem amb el fotògraf, el real protagonista de l’exposició, en Francesc Fàbregas que, de fet, la seva exposició no només ha estat exposada a Barcelona o per Catalunya, sinó que també al País Basc, a Eslovàquia, a la Patagònia Argentina i a Miami.

L'exposició es podrà visitar fins el 24 de setembre al Palau Robert.