17:55

També repassem l¿actualitat animal amb la Paula Calvo: la falta de zones verdes per a gossos a Barcelona, la ment dormida i els somnis dels gossos, entre altres controvèrsies.

Per una banda, tractem sobre les noves disputes que hi ha entre els propietaris de gossos i els ciutadans de Barcelona, ja que molts veïns del barri de Fort-Pienc denuncien que els gossos s’estan apropiant del Parc de l’Estació del Nord per falta de zones verdes a la ciutat.

També parlem sobre la denuncia que ha presentat l’Associació Protectora d’Animals Exòtics de Catalunya per quatre presumptes delictes contra l’organització de l’acte del passat 3 de març a Lleida, on es van llançar conills vius, per protestar contra la política del Govern que ha afavorit una plaga d’aquests animals.

I, per una altra banda, no tot és negatiu: Rescaten a en Toby, un gos que ha sobreviscut 24 hores atrapat entre dues roques gegants a la localitat de Chantada, Galicia, gàcies a la feina dels Bombers.

Ens ho explica l’antrozoologa, Paula Calvo.