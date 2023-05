19:06

Karolina, jugadora de l¿Osasuna, denuncia els crits masclistes que rep ella i les seves companyes durant els 90 minuts de partit.

Avui, 23 de maig, se celebra el Dia Internacional del Futbol Femení, una data històrica que representa la inserció de les dones en un àmbit que han estat molt presents els homes.

El creixement de la dona dins del món del futbol ha avançat relativament des de fa poc temps. Els seus inicis eren poc recolzats, però el cert és que cada vegada més, aquest esport té més seguidores i seguidors. De fet, avui en dia hi ha clubs femenins que han aconseguit omplir estadis on hi juguen habitualment equips masculins. Així doncs, aquest Dia suposa un estímul per les futures generacions i crear consciència sobre el poder que té aquest esport i les dones a la societat.

Tot i això, les jugadores encara segueixen rebent continues paraules i amenaces amb to masclista quan estan debutant dins del camp. Aprofitant que avui és el Dia Internacional del Futbol Femení i de la gran controvèrsia amb els crits racistes al jugador del Real Madrid, Vinícius Junior, posem èmfasi a la denúncia que una jugadora de l'Osasuna Nacional ha fet pública a través de les seves xarxes socials. La Karolina denuncia que, durant els 90 minuts que dura un partit, ha escoltat com l’anomenaven, tant a ella com a les seves companyes: "puta", "te voy a violar", "súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo", "se os nota el tanga" o "tienes cara de chuparla bien". Unes paraules inacceptables dins de qualsevol estadi i dins de la nostra societat en ple segle XXI.

Parlem amb l'Arantxa Uria, vicepresidenta de l’AMDP (Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional) i l'Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO (sindicat majoritari de futbolistes femenines a Espanya).