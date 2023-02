26:27

Durant 5 anys 25 voluntaris de Justícia i Pau han acompanyat 87 persones en el seu procés de sortida de la presó. Ho fan en coordinació amb els professionals dels serveis penitenciaris i des del voluntariat, a través del suport emocional.

Què passa amb aquells interns amb aquelles internes a qui se’ls acaba la condemna i surten de la presó? Amb què es troben? Com viuen aquest pas? Qui els dona suport? En definitiva, què hi ha després de la presó?

Totes aquestes preguntes i moltes més se les van formular fa 5 anys un grup de voluntaris/àries de la comissió de Presons de Justícia i Pau. I la seva resposta va ser la de proposar al Departament de Justícia de la Generalitat el PROGRAMA SUPORT. Es tracta d’una iniciativa que acompanya a aquells interns i internes que están apunt de sortir de la presó i també una vegada han acabat la condemna i surten al carrer.

Cal recordar que la sortida en llibertat definitiva és un moment cabdal per a tots aquells i aquelles que han complert condemna a la presó. Si bé per a moltes persones excarcerades representa una oportunitat per poder refer les seves vides i per a reinserir-se al seu entorn familiar i social, per a moltes altres és una prova que pot representar l’inici d’un via crucis personal que pot portar de nou a l’exclusió social i al fet de tornar a delinquir.

De tot això en parla el llibre SORTIR DE LA PRESÓ, UNA AVENTURA INCERTA, escrit pel Xavi Badia, el Juli de Nadal, la Roser Garcia i l’Irene Monferrer, un recull dels relats de 20 voluntaris que ens acosten la realitat dels interns i les internes que están en procés de sortida de la presó. N'hem parlat amb el Xavier Badia, el coordinador del PROGRAMA SUPORT i amb el Jesús Diego, un dels 19 voluntaris del projecte.