15:59

L’empresa de desnonaments extrajudicials Desokupa ha renunciat a intentar el desallotjament de les vivendes okupes de la plaça de la Bonanova de Barcelona, com havien anunciat els últims dies, si bé es manifestaran a les 9 d’aquest vespre davant en suport als veïns i veïnes que protesten per les ocupacions. Per tant «No assaltarem res», ha assegurat el líder de Desokupa, Daniel Esteve, que ha aclarit que, després de reunir-se amb agents de mediació dels Mossos d’Esquadra, han preferit modificar les seves intencions inicials.



Però les manifestacions continuen convocades, dues manifesacions a favor i en contra d’aquestes okupacions. Tota aquesta situació ha generat un clima molt enrarit a les immediacions de la Plaça de la Bonanova. Per això el dispositiu policial, avui serà especialment intens (de nivell 3) Això vol dir que es els Mossos d'Esquadra tancaràn l’accés a la plaça de la Bonanova i desplegaràn agents de seguretat ciutadana, de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), i també helicòpters per controlar la zona.



Avui el centre social ocupat La Ruïna ha publicat un vídeo a les xarxes socials on demanen que la Sareb “es dissolgui i entregui les claus de totes les seves propietats”. També demanen que s’aturi “el desallotjament d’El Kubo i La Ruïna”.



El Kubo és un antic edifici d’oficines ocupat per primera vegada el 2016, i és al costat de La Ruïna, un immoble també ocupat des del 2019 que funciona com a centre social. La propietària n’és la Sareb, que, segons denuncien els ocupants, el va abandonar. El desallotjament de l’edifici estava previst per al 23 de març, però finalment es va suspendre sense data, després que els ocupants blindessin els accessos a l’immoble amb tanques per impedir-hi l’entrada dels agents.

Ens hem desplaçat a la plaça Bonanova per parlar amb el veinal i els comerciants i també amb el president de l’Associació de Veïns de Sant Gervasi, Cassoles, La Bonanova, Josep Maria López Ciré.