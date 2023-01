30:10

L'autor ens parla de les claus emocionals de l'història

«El objetivo de este libro es convencer al lector de que no estoy loco o, para ser más exacto, de que no soy víctima de lahýbris.» D’aquesta forma comença el nou llibre de Jose Antonio Marina, que té el seu punt d’origen a la convicció de que podem comprendre millor la història de la humanitat si descobrim les esperances i les pors que la van impulsar.

Per tant a partir de l’estudi de les passions segons la psicología i en consonancia amb el pensament filosòfic i antropològic, l’autor crear una nova forma d’aproximarnos al que som. Es tracta del que ell anomena la PSICOHISTORIA.

EL DESEO INTERMINABLE posa sobre la taula el tema dels desitjos. Assegura Jose Antonio Marina que els desitjos impulsen l’acció, però la satisfacció dels mateixos no esgota la nostra capacitat per anhelar. Som, segons aquest autor, un desig interminable que només podría ser saciat amb la felicitat. Per això fins i tot els esdeveniments històrics més terribles són part d’una llarga i tortuosa recerca d’aquest sentiment.

José Antonio Marina, assagista, especialitzat en filosofia, Intel.ligències múltiples i ética. Ha dedicat tota la seva tasca com a investigador a l’el.laboració d’una teoría de la Intel.ligència que comença en la neurología i acaba en l’ètica. Assegura que la funció principal de la Intel.ligència no ÉS CONÈIXER i emmagatzemar aprenentatges, que també. Per sobre dàixò la Intel.ligència ens ha de portar a assolir la FELICITAT i la DIGNITAT.