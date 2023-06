22:48

“La desconocida" arriba als cinemes aquest divendres 9 de juny. Es tracta del segon llargmetratge de Pablo Maqueda. La pel.lícula està protagontizada per la Laia Manzanares, el Manolo Solo (guanyador del Goya al millor actor de repartiment per “Tarde para la Ira”), i l’Eva Llorach (guanyadora del Goya a la millor actriu revelació per “Quien te cantarà”), i té la col.laboració de la Blanca Parés. Recordem que ja es va estrenar a la secció oficial del Festival de Màlaga i també s’ha pogut veure al Bcn Film Fest.

Daquesta pel.lÍcula, la crítica ha dit que és un thriller perturbador, hipnòtic i del que és molt difícil apartar la mirada. Un film basat en l’exitosa obra de teatre "Grooming" del Premi Naconal Paco Bezerra.



"La desconocida" explica la història d'una jove ingènua que coneix al Leo a través d’un xat. Ell és un home adult que es fa passar per un noi de 16 anys i ha quedat amb ella en un parc apartat de la ciutat. A mesura que el Leo coneix a la Carolina, comença a sospitar que, potser, ella no és tan inocent com aparenta.

N'hem parlat amb el Pablo Maqueda, director i guionista de la pel.lícula i amb la Laia Manzanares, actriu protagonista.