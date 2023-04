17:00

El Sindicat de Llogateres continua sent crític amb aquesta norma.

El govern de Pedro Sánchez ha anunciat aquest matí el pacte de la Llei de la Vivenda amb Esquerra Republicana i Bildu. Es tracta de la norma més important de les que tenia pendents. D’aquesta forma es podrà aprovar de forma ràpida en plena precampanya de les autonòmiques i municipals del 28 de maig.

La nova llei preveu que aquest 2023, els lloguers podran pujar com a màxim un 2 % i de cara al 2024 , un 3 %. A més, s’estableix que l’augment dels preus mai no podran superar l’IPC. Una altra de les novetats és que les despeses i honoraris immobiliaris sempre els hauran d’assumir els propietaris i no els llogaters.

La Nova Llei d’Habitatge també contempla una nova definició de gran propietari que passarà a considerar-se com a tal a partir dels 5 immobles. La norma també inclou una notable relaxació en els requisits per declarar una zona de mercat immobiliari tensionat. També s’inclouen mesures al voltant dels desnonaments i la protecció dels inquilins.

Tot plegat ho hem valorat amb l'Enric Aragonès, el portaveu del Sindicat de Llogateres, molt crític amb aquesta llei que s'ha d'aprovar de forma immediata. El Sindicat de Llogateres considera que aquesta norma permet pujades encobertes, obre la porta al frau dels contractes de temporada i no posa solucions reals a la crisi de l'habitatge.