12:07

El passat 20 de gener es van complir 3 anys que Catalunya va ser saccejada pel temporal Glòria. La pitjor borrasca de les últimes dècades que va produir grans estralls especialment a les Terres de l’Ebre. 3 anys després d’aquell temporal el delta de l’Ebre continua sense aixecar cap .

Precisament ahir el fort temporal del mar va inundar la barra del Trabucador que uneix la plana del Delta de l’Ebre amb la punta de la Banya on se situen les Salines de la Trinitat. Per tant com a conseqüencia d’aquestes noves tempestes els corrents de fons han obert canals de fins a mig metre de profunditat, comunicant el mar amb la badia dels Alfacs.

El fet és que 3 anys després del temporal Glòria continua havent zones del Delta de l’Ebre malmeses, part d’aquests aiguamolls agonitzen des de fa anys i no arriben les solucions reivindicades per un territori que continua sentint-se oblidat per les administracions. És per això que demà hi ha convocada una concentració a les 19.30h de la tarda a la plaça de Sant Jaume per demanar solucions immediates que recuperin el Delta. I aquest diumenge 12 de febrer hi ha convocada també una manifestació que anirà de Sant Jaume d'Enveja a Deltebre.

Una de les entitats convocants d’aquestes mobilitzacions és la platafomra en Defensa de l’Ebre, n'hem parlat amb la Matilde Font, portaveu.