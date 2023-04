Com saber si la declaració de la renda és la més favorable?

Parlem amb Alberto Artamendi, professor de Dret Tributari de la Universitat Abat Oliba CEU.

La Campanya de la Renda d'aquest any, que té en compte els ingressos obtinguts el 2022, arrenca l'11 d'abril i durarà fins al 30 de juny, ambdós inclosos. Sembla un període massa ample, però els dolors de cap que dóna aquest document pot fer que els més de dos mesos no siguin suficients.

A més, hem de destacar que hi ha novetats referents a l’IRPF, al pla d’empresa i a la maternitat. Així que també hem de para atenció a aquests factors per si ens afecten.

Avui ens endinsarem una mica en aquest tribut, en l’economia més pura per poder comprendre que es allò que anem omplint amb les nostres dades, i els nostres ingressos, i sobre tot per resoldre dubtes que són més que freqüents.

Uns exemples son qui estan exempts a pagar, per què canvia quan tenim més d’un pagador, qué podem degravar a la nostra declaració i sobre tot Sílvia com podem saber si l’esborrany que presentem és la versió més favorable per nosaltres.