06:32

Lorena Montero, Secretària Acció Sindical d'Infermeres de Catalunya, ens parla d'aquesta vaga que afecta al sector de la sanitat

A banda de ser una setmana marcada per l’onada del fred, també ho és per l’onada de vagues que han començat a saccejar socialment Catalunya des d’avui mateix. Ja han començat les primeres mobilitzacions i protestes per reclamar millores socio laborals en diversos serveis essencials a Catalunya. A la vaga d’avui ha protestat personal sanitari, un primer dia convocat per la Intersindical on també s’ha afegit el sindicat d’Infermeres de Catalunya.

I avui també han començat una vaga indefinida els Lletrats de l’Administració de justicia. Fa anys que reclamen un augment salarial per les responsabilitats extres que se’ls van atribuir fa més de 10 anys. Aquesta mobilització si s’allarga tindrà un gran impacte per l’ajornament de judicis que pot comportar.

A més demà dimecres els treballadors d’Educació també tornaran a aturar-se. Volen revertir del tot les retallades dels darrers 10 anys, cobrar sexennis i reduir les hores lectives als docents majors de 55 anys.

I pel que fa als taxistes, faran una aturada de quatre hores també demà en què tornaran a tallar la Gran Via, en plena croada per regular les apps de VTC. També faran vaga, en aquest cas total, el 31, coincidint amb l’inici del congrés ISE, un dels Congresos Internacionals més importants on es mostren les principals novetats del sector audiovisual.

De la vaga del sector professional de la infermeria n'hem parlat amb la Lorena Montero, Secretària Acció Sindical d’Infermeres de Catalunya.