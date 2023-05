22:12

La novel·la neix del testimoni real de la seva protagonista, l'Ana Garrido o la Rubia, la dona que va liderar el narcotràfic a Espanya.

‘La Dama del Norte’ és un llibre publicat per l’editorial Planeta, on el seu escriptor, Ulises Bértolo, recrea de forma realista la vida d’Ana Garrido, la dona que va liderar el narcotràfic a Espanya.

De fet, aquesta novel·la neix del testimoni real de la seva protagonista, l’Ana Garrido i també coneguda com ‘la Rubia’, va créixer fins a liderar un món il·legal i sempre dominat per homes. Va ser processada per la justícia i condemnada a més de 30 anys de presó al 2002, degut a una de les operacions policials més importants de la història del país: l’operació Temple.

Tot i això, la novel·la no només se centra en la captura de la protagonista, sinó que també en la profunditat d’una vida plena de doblatges, fatalitats i decisions que la van portar cap a un món perillós on les dones semblava o sembla que tenen poc a decidir.

En parlem amb el seu autor, Ulises Bértolo.