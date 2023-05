21:53

Una vella factoria del carrer del Planeta, dins del cor de Gràcia, acull un coworking amb una singular fauna: Uwe és el fill únic d’un industrial alemany que li ha donat un any de gràcia per viure la bohemia abans de fer-se càrrec del negoci familiar. Maurici no para de dissenyar nous negocis que sempre están apunt de triomfar. Vilma és una fotògrafa de misteriosos hàbits. Gus es nòmada digital i treballa com a promotor de cursos online, acompanyat d’un exèrcit de figures d’Star Wars. Són només alguns dels personatges que treballen entre les parets d’un vell magatzem convertit en coworking.

Es tracta de la última novel.la escrita per Francesc Miralles, escriptor, llicenciat en filología alemanya i especialitzat en psicología i espiritualitat.