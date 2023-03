13:19

Parlem de l'última hora amb Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona.

La Cort Penal Internacional ha emès aquest divendres una ordre d'arrest contra el president rus, Vladimir Putin, per crims de guerra a causa de la seva presumpta participació als segrestos de nens d'Ucraïna. El tribunal ha dit en un comunicat que Putin "és presumptament responsable del crim de guerra de deportació il·legal de població (nens) i del trasllat il·legal de població (nens) de les àrees ocupades d'Ucraïna a la Federació Russa". També va emetre una ordre per a l'arrest de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comissionada per als Drets del Nen a l'Oficina del President de la Federació Russa, per acusacions similars.