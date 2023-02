12:26

Llum verda a la polèmica norma amb 191 vots a favor, 60 en contra i 91 abstencions.

La norma no fa cap referència a l'hormonació dels menors. Això és una competència autonòmica sobre la qual ja han legislat 13 comunitats. I no, no estableixen una edat mínima per fer servir bloquejadors o començar l'hormonació. Això ho deixen en mà dels professionals sanitaris, encara que en la majoria dels casos s’estableixen els 16 anys.

Dit això, el que sí que assenyala la llei és que els menors i adults poden canviar de sexe al Registre Civil i al DNI sense necessitat d'informes mèdics o psicològics, només amb la voluntat de la persona. Des dels 16 anys es permet el canvi de sexe registral de forma autònoma (cosa a la qual cosa els socialistes s'oposaven); mentre que entre els 14 i els 16 anys, els menors han de ser assistits pels seus pares o tutors legals. Els entre 12 i 13 necessitaran l'autorització judicial per fer-ho.

Els menors d'edat tenen dret a rebre un tracte d'acord amb el nom, el sexe o el gènere amb què s'identifica en totes les activitats que es desenvolupin en l'àmbit educatiu.

Ana Maria Valenzuela, presidenta associació de menors de famílies Trans Chrysallis, ens parla d’aquesta nova realitat.