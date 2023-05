14:12

Els veïns de la zona de Montjuïc de Barcelona han denunciat a través de les xarxes socials que els concerts de Coldplay a l'Estadi Olímpic superen els nivell de soroll permesos.

En una d’aquestes publicacions al compte de Twitter de la Plataforma Afectats per la Contaminació Acústica i Massificació d'Esdeveniments s’inclou una imatge d'un sonòmetre feta des de l'interior d'un pis a un quilòmetre de l'estadi, i mostra un registre de 56,8 decibels: gairebé 4 més dels 53 permesos.

Però el problema no només està en l’alt volum de la música, sinó que també es llencen focs artificials a quarts de dotze de la nit o, a banda del soroll, també hi ha efectes de la massificació, com la brutícia que queda o els conflictes que comporta la relació entre uns veïns que defensen el dret a descansar i els assistents amb l’actitud d’esbarjo correctament. Com a conseqüència, Pacame ha lamentat la passivitat de l'Administració davant d'un problema que asseguren que fa anys que dura.

Parlem amb Guillem Gutierrez, membre de la PACAME (Plataforma Afectats Contaminació Acústica i Massificació d’Esdeveniments) i veí de la zona.