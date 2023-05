12:06

Una comèdia divertida, fresca i optimista, amb un missatge social molt necessari avui dia: vivim en una societat plural i diversa i necessitem una convivència respectuosa entre tots nosaltres.

La nova producció de Paz Jiménez ‘Como Dios Manda’ s'estrenarà als cinemes el proper 2 de juny de 2023.

La pel·lícula, recordem, que es va presentar a la Secció Oficial de Llargmetratges Fora de Concurs i va clausurar la vint-i-sisena edició del Festival de Màlaga el passat mes de març.

‘Como Dios Manda’ és una comèdia divertida, fresca i optimista, amb un missatge social molt necessari avui dia: vivim en una societat plural i diversa i necessitem una convivència respectuosa entre tots nosaltres, respectant el veí, el cònjuge, el company de feina, independentment de la raça, credo, opció sexual o estatus.

La història se centra en Andrés Cuadrado, un estricte funcionari del Ministeri d'Hisenda. Ell mateix es considera, abans que res, una “persona com Déu mana” i dóna per fet que tot respon a un ordre natural, jeràrquic i inamovible.

Doncs aquesta estat que ell planteja es veu alterat després d'un enfrontament desafortunat amb una companya de treball. Ell és sancionat i traslladat d’Hisenda a Igualtat, on tot és nou per a ell. Allà s'haurà de posar al dia per poder adaptar-se a aquest nou ordre de les coses.