17:56

Mayte Bassa i Jordi Bofill, membres de l'associació Aesclick, ens parlen de les 5.000 figures que hi podem trobar.

El Palau Martorell és un nou espai expositiu de la ciutat. Ara mateix acull una mostra de petites pintures a l'oli de Joaquín Sorolla, però també ha programat exposicions per al públic familiar. La primera és Clicks!, que proposa un emocionant recorregut a través de 5.000 figuretes de Playmobil, distribuïdes en 10 diorames.

A l'exposició, les diverses figures de 7,5 centímetres passegen per la Rambla de Barcelona, però també viatgen llocs i períodes més destacats de la història com la prehistòria, la vida dels víkings, el salvatge Oest o l'època victoriana. D'altra banda, algunes escenes estan dedicades a mons fantàstics com el d''El Hobbit' i 'El Senyor dels Anells' i altres permeten conèixer realitats com la vida del circ o del món rural.

Organitzada pel Palau Martorell en col·laboració amb l'Associació de Col·leccionistes de Playmobil (Aesclick), fins al 26 de febrer del 2023.