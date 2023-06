17:49

Comentem les sèries d'estrena amb Betu Martínez, codirector de Serielizados.

Primera temporada de Cites Barcelona a Amazon Prime. Cada capítol són dues cites. Dues cites entre persones que busquen o bé amor, o bé sexe o simplement companyia per evitar estar sols. Els protagonistes es troben cara a cara després d’haver-se conegut a internet. El que mostra es que a mesura que la tecnologia desapareix, l'única cosa que queda són dues persones amb les seves pròpies necessitats, pors, secrets i expectatives. Una sèrie que deixa veure que moltes vegades les persones tenen una valentía rere les pantalles, que després cara a cara no es correspon. Entre el seu repartiment trobem actors com Pablo Rivero, Manuela Vellés, Gonzalo de Castro, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Castañé, Belén Cuesta.

I, la segona opció que ens proposa el Betu és la tercera temporada de ‘Alquila como puedas’, la comedia de ‘Jami Demetriu’. Aquesta nova entrega situa al protagonista, a Stath que acaba de tenir un nadó i està enamorat. També, el seu pare, que s’acaba de casar, i està disposat a abaixar la persiana de la immobiliària i mudar-se a la seva Grècia natal. Totes aquestes situacions que barrejen l’humor i el surrealisme.