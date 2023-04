11:28

Aquest tipus de tarifa pretén recuperar els espectadors i vol incentivar a que tornin a anar a les sales de cinema.

La cadena de cinemes Cinesa ha presentat una targeta d’abonament per fidelitzar els espectadors. Aquest abonament és unipersonal i permet anar al cinema tants cops com es vulgui per un preu mensual de 16 euros. També hi ha l’opció d’escollir la modalitat anual que surt per 149 euros.

Es tracta del primer abonament d’aquest tipus d’una gran cadena d’exhibició. Aquesta tarifa ja està activa a cinc cinemes de Catalunya i a cinc de Madrid, i s’anirà aplicant de manera esglaonada a la resta de sales fins abans de final de mes.

Segons una anàlisi que va fer l’ACN, recollides dels anuaris estadístics del Departament de Cultura entre l’any 2000 i 2020, Catalunya ha perdut en aquests 20 anys, 100 cinemes amb una pèrdua de 10 milions d’espectadors l’any. Actualment, a Catalunya un 88% dels municipis no tenen cap mena d’activitat cinematogràfica.

Parlem amb Toni Illa, director comercial de Cinesa.