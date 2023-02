18:55

Francesc Miralles, expert en tot allò referent al desenvolupament personal i espiritualitat, ens fa reflexionar sobre si és un perjudici o una oportunitat en els diferents àmbits.

ChatGPT és un sistema de xat basat en el model de llenguatge per Intel·ligència Artificial GPT-3, desenvolupat per l'empresa OpenAI. És un model amb més de 175 milions de paràmetres, i entrenat amb grans quantitats de text per fer tasques relacionades amb el llenguatge, des de la traducció fins a la generació de text. A una intel·ligència artificial se l'entrena a base de text, se li fan preguntes i se li afegeix informació, de manera que aquest sistema, a base de correccions al llarg del temps, es va "entrenant" per realitzar de forma automàtica la tasca per la que ha estat dissenyada. Aquest és el mètode per entrenar totes les IA, tant a la de ChatGPT com altres de l'estil dels Magic Avatars de Lensa. En el cas de ChatGPT, aquesta IA ha estat entrenada per mantenir converses amb qualsevol persona. Els seus algorismes haurien de ser capaços d'entendre el que li preguntes amb precisió, incloent-hi adjectius i variacions que afegeixis a les teves frases, i de respondre't d'una manera coherent. El més sorprenent d'aquest xat per IA concret és que és capaç de donar-te unes respostes molt encertades i completes, fins i tot diversos paràgrafs. A més, en aquestes respostes és capaç d'expressar-te de manera natural i amb informació molt exacta, cosa que fa molt complicat distingir que el text ha estat generat per IA.