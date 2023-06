18:59

Les cases de palla ja es poden trobar a Catalunya i són tot un exemple de sostenibilitat. En Sergi i la seva família viuen a una casa feta de palla i de fusta a l'Olvan, al Bergudà.

Les cases fetes de palla i de fusta ja són una realitat a Catalunya. Per exemple, al municipi d’Olvan, al Berguedà, ja hi ha una i és on viu el Sergi i la seva família des de fa dos anys. Aquesta casa, construïda des de zero per l’arquitecte italià Mirko Zecchetto, deixa enrere els materials de construcció derivats del petroli i es construeix a partir de materials naturals.

Catalunya i el País Basc són les comunitats de l’Estat que més aposten per la bioconstrucció. I en alguns països europeus, com França i Alemanya, és un tipus de construcció molt freqüent: es fan blocs de 8 plantes amb palla i edificis d’equipaments públics.

En aquest sentit, la palla és un material que va a l’alça respecte a la construcció de cases ecològiques i, tot i que no sigui l’opció més econòmica, sí que ho és la més sostenible i més eficient energèticament.

En parlem amb el Sergi Calvo, propietari d’aquesta casa de palla i fusta per saber com és viure entre materials ecològics i sostenibles, i amb la Rosa Prat, directora de Firhàbitat (Fira de la Bioconstrucció i l’Eficiència Energètica) perquè ens expliqui com es contrueixen aquest tipus de cases que cada vegada van més a l’alça.