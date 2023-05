13:42

Han sobreviscut a la guerra civil, a la postguerra i a moltes crisis econòmiques, però finalment la falta de relleu generacional, l’esgotament i el canvi d’hàbits de consum ha pogut una altra vegada amb dues de les botigues històriques de la ciutat de Barcelona.Són dos comerços dedicats a productes quotidians per al públic local. Acaben de penjar el cartell de “liquidació per tancament” i tenen previst baixar la persiana definitivament en poques setmanes. Es tracta de la papereria Hija de J.Batlle Horta de Via Laietana i la botiga Casa Gallofré situada davant del renovat mercat de Sant Antoni.





I precisament ens hem desplaçat a Casa Gallofré al carrer Manso, 68, entre el carrer Borrell i Urgell al barri de Sant Antoni. Aquí durant els últims 109 anys 4 generacions dels Gallofré han fet possible que rutlli una de les botigues de gènere de punt més emblemàtiques de la capital catalana. Casa Gallofré té fins i tot placa posada per l’ajuntament de Barcelona al terra del carrer, acreditant la seva història. Al novembre els propietaris del local els renovaran el contracte i no podran assumir la pujada.





Dins d'aquest comerç hem parlat amb Rosa Maria Gallofré, que representa la 3ª generació d’aquesta botiga que ens ha detallat molt més els motius del tancament. La Rosa Maria té 78 anys, ja està jubilida però no s’ha volgut desvincular d’aquest negoci familiar que ara porta la seva filla Georgina. La Rosa Maria també ens ha explicat que ella pràcticament s'ha criat dins d'aquest comerç.