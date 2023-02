16:57

El Servei Català de Salut ha presentado una demanda de 526 millones de euros contra dos multinacionales y sus filiales en España de pañales para adultos que operaban como un cártel.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va detectar que durant 18 anys, del 1996 al 2014, les principals empreses del sector operaven com un càrtel i els va imposar una multa de 128 milions d'euros. La multa ha estat ratificada per l'Audiència Nacional i el Suprem, i és el moment per "reclamar en nom de l'administració tots aquests diners". Estem parlant dels absorbents per a la incontinència de pacients no hospitalitzats, que es compren a farmàcies i són finançats per la Seguretat Social. Aquest problema de salut afecta més de dos milions i mig de persones i és la partida pressupostària més gran dels productes sanitaris del sistema de salut. La demanda presentada pel Servei Català de la Salut és de 526 milions d'euros contra dos multinacionals, les seves filials a Espanya i la Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN). Poden obrir-se altres vies de reclamació a la resta d'administracions de salut de tot Espanya: una manera de recuperar els diners, i també la dignitat i el respecte a allò públic.

Albert Poch, advocat del bufet Redi ens explica tots els detalls d’aquest cas d’oligopoli.