Aquest matí Càritas Barcelona ha presentat el balanç de la seva acció durant l'any passat. Les conclusions apunten que continua incrementant-se la pobresa. I és que durant el 2022, aquesta entitat va atendre 16.063 llars on viuen 35.414 persones, un 28% més que l’any anterior. A més el 67% d'aquestes llars ateses no disposen d’un habitatge digne i això suposa 3 punts més que l’any 2021. Malauradament es constata de nou que el fet de tenir una feina no implica quedar fora de l'exclusió social.





El darrer informe de Càritas Barcelona apunta que els joves emergeixen com a un nou perfil d’exclusió: 3 de cada 4 atesos per Càritas pateixen exclusió laboral i residencial. Aquest matí el director de Càritas Barcelona, Salvador Busquets ha demanat als nous ajuntaments "que allarguin la mà a totes per persones del seu municipi que ho passen malament, i que compleixin amb la llei garantint el seu empadronament”. N'hem parlat en directe amb la Miriam Feu, cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona.