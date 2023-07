22:57

Un sector que va a més des de la pandèmia.

L’estiu és sinònim també de viure les vacances en família i per fer-ho una de les opcions que està creixent més els últims anys és anar de càmping.

Segons la Federació Espanyola d’Empresaris del Camping aquest estiu les reserves tornaran a arribar a les xifres rècord de l’any passat. L’Institut Nacional d’Estadística ja va apuntar la temporada passada que els campings de l’estat espanyol van arribar als 9,5 milions de visitants i als 45 milions de pernoctacions, un 15% més que al 2019 i molt per sobre del 2021.



A més els campings cada vegada ofereixen més serveis que diversifiquen la seva oferta per atraure a un públic més variat i ampli i no només el familiar amb infants. Per exemple una de les innovacions dels campings que están tenint més recupersió és l’anomentat “Glamping”, una modalitat més cara i que ofereix cavanes als arbres, tendes de campanya tipus safari o yurtes mongoles, només per posar alguns exemples.



I és que els experts del sector ens recorden que l’opció d’anar de camping està creixent durant els últims anys de forma imparable. Des de la pandèmia la gent valora molt més l’aire lliure i el contacte amb la natura. N’hem parlat amb l’Albert Casa, president de l'Associació de Càmpings i Ciutats de Vacances de la Provincia de Barcelona