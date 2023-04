08:46

Titulada “Open to maraviglia” (obert a la meravella), la darrera campanya del Ministeri de Turisme italià no ha deixat ningú indiferent. Començant pel seu alt cost, 9 milions d'euros, per a una publicitat encarregada a la prestigiosa agència de comunicació Armando Testa que recorre a la intel·ligència artificial per transformar l'obra de Botticelli en una dona moderna que deambula per tot el belpaès presentant llocs emblemàtics com el Duomo de Florència o el Colosseu de Roma.