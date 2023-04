17:17

Carlos San Juan l’home de 78 anys que va impulsar la campanya SOY MAYOR, NO IDIOTA amb l’objectiu de demanar un tracte més humà a la gent gran per part de les sucursals bancàries celebra els acords als que han arribat el govern, la banca i les associacions de consumidors per què es mantiguin les clàssiques llibretes bancàries de les persones més grans de 65 anys. Una mesura que vol combatre l’exclusió financera d’aquest col.lectiu i d’aquesta manera poder permetre que les persones grans puguin continuar gaudint de la seva “bombolla” financera.

Una mesura que afecta positivament al col.lectiu de les persones més grans de 65 anys i que no només han arribat tard a la digitalització sinó que no podran accedir mai a ella principalment per què no disposen de recursos econòmics suficients que els permetin accedir a les noves tecnologies com internet o els telèfons mòvils Intel.ligents.

Recordem que fa un any Carlos San Juan va aconseguir recollir més de 600.000 signatures a través de la plataforma Change.org amb l’objectiu de lluitar contra l’exclusió financera del col.lectiu de les persones d’avançada edat. Va arribar a parlar amb el gobernador del Banc d’Espanya i també amb la ministra d’Economia Nadia Calviño, qui li va prometre un pla específic d’atenció a les persones grans per que fóssin més i millor ateses a la banca.

De tot plegat hem parlat amb ell.