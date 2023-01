06:22

Ho comentem amb Sara Alonso, corresponsal de RNE al Regne Unit, on el Kremlin confirma que és mentida i que no va haver cap amenaça.

L'exprimer ministre britànic, Boris Johnson, revela en un documental de la BBC que el president rus, Vladímir Putin, "ho va amenaçar" amb un atac amb míssils en una trucada telefònica "extraordinària" i "molt llarga", en el període previ a la invasió russa d'Ucraïna. Johnson explica que en aquesta conversa, Putin li va dir que "només trigaria un minut" a fer l'atac, unes acusacions que el Kremlin s'ha afanyat a qualificar de "mentides".





El Kremlin va desmentir les declaracions de l'exprimer ministre britànic. "No, el que va dir el senyor Johnson no és veritat, i més exactament, és mentida", va afirmar el portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov, a la seva habitual roda de premsa diària.



El representant del Kremlin va assenyalar que "si es va tractar d'una mentida intencionada, sorgeix la pregunta de amb quin objectiu va triar aquesta manera d'expressar-se, i si no va ser intencionada, va ser perquè no va comprendre què li deia el president Putin". "Aleshores sorgeix un sentiment d'incomoditat amb els interlocutors del nostre president", va ironitzar.





