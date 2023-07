17:56

A hores d¿haver-se posat a la venta l¿exclusiva de la boda de Tamara Falcó i Iñigo Onieva a la revista `Hola!¿ ja s¿han esgotat tots exemplars als quioscs.

No han passat ni 24 hores de la sortida de la revista ‘Hola!’ que portava la gran exclusiva sobre la boda de Tamara Falcó i Iñigo Onieva. En aquest sentit, la revista del cor tenia l'exclusiva de les imatges de l'enllaç entre la marquesa de Griñón i Íñigo Onieva amb un reportatge que inclou més de 50 pàgines d’imatges i secrets de la boda de l’any.

De fet, la revista ‘Hola!’ ha pagat entre 500.000 i 600.000 euros per promocionar, i tot i que siguin molts diners, no és l’exclusiva més cara de la història, però sí que una de les que més.

A hores d’haver-se posat a la venta, per la tarda ja s’han esgotat tots exemplars de la revista als quioscs i no serà fins demà dimarts 11 de juliol que es podran tornar a aconseguir. Per tant, estem davant una societat on realment sí que ens interessa la vida dels altres?

Parlem sobre per què ens interessa tant la vida dels altres amb Francesc Miralles, expert en tot allò referent al desenvolupament personal i espiritualitat.