19:32

Una sèrie de només quatre capítols on es combina el gènere de thriller amb el drama i on s¿haurà de saldar un deute amb un perillós narcotraficant.

‘Black Sunday’, s’estrena demà 23 de juny a Prime Video. Una sèrie de només quatre capítols on es combina el gènere de thriller amb el drama és dirigida per Ludmilla Wagnest i protagonitzada per actors com Victorio D'Alessandro, Mina El Hammani, Matías Odorico, Diego Domínguez i Ramiro Blas.

Per endinsar-vos una miqueta en aquesta història... Es basa en el Sumo, un jove argentí, que aterra a Bilbao amb el seu millor amic Luca, per intentar triomfar en el món de la música electrònica. Durant aquesta estància, una amiga els hi presenta en Rulo, un proveïdor de pastilles de la discoteca que solen anar-hi i doncs, en Sumo, mentre intenta aconseguir el seu somni, comença a cegar-se pels diners fàcils. Però, al final, els dos joves han de saldar un deute amb un perillós narcotraficant després de patir un robatori de la droga que els havia proveït.

En parlem amb la guionista i directora, la Ludmilla Wagnest i dos dels seus actors, en Diego Domínguez i en Ramiro Blas.