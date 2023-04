23:10

Tractem temes com les lleis de reproducció assistida en diferents països de la Unió Europea des de la perspectiva bioètica.

Fa unes setmanes que Ana Obregón va obrir el meló del gran debat de la gestació subrogada quan es van publicar fotografies amb la seva filla-neta portada al món a través d’aquest mètode. I el cert és que els conceptes ens arriben impregnats de premsa rosa i, per aquest motiu, el tractem des de la bioètica i els aspectes legals, amb en Mark Grossman, doctor en Biologia per la UAB, vice-president de l’Associació per a l’Estudi de la Biologia de la Reproducció i co-director de la clínica FIV de Barcelona i amb una experiència de més de trenta anys en l’àmbit de l’embriologia.

Parlem de bioètica, de les lleis de reproducció assistida en diferents països de la Unió Europea, de la comparació amb la resta del món... un debat des de la perspectiva de la bioètica amb la Teresa Reyes i en Mark Grossman.