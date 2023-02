19:27

Biden promet 500 milions de dòlars d'ajut i armes de llarg abast. Ho parlem amb Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona.

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha visitat aquest dilluns Kíev per sorpresa per trobar-se amb Volodímir Zelenski a la capital ucraïnesa, per primera vegada des del començament de la invasió russa, fa gairebé un any.

Biden, que aquest dilluns té previst visitar Polònia, s'ha reunit abans a Kíev amb Zelenski, després que tots dos es veiessin les cares per primera vegada el 21 de desembre passat durant una històrica visita del governant ucraïnès a Washington, en el seu primer viatge al estranger des que es va iniciar la guerra.

Durant un breu passeig pel centre de la ciutat, les sirenes aèries han sonat per l'alarma provocada per l'enlairament d'un avió rus, que ha posat en alerta tot el territori ucraïnès, com passa gairebé diàriament des de fa un any.

L'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha confirmat que es va informar del viatge a Moscou hores abans de la partida del president.

De moment, des del Kremlin no hi ha hagut cap reacció oficial a la visita.