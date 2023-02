24:21

Belén Aguilera, cantant i autora de cançons com "La Tirita" i "Antagonista" va fer un sold out a Razzmatazz, i ens ha explicat el seu futur en la música amb el gènere hyperpop.

És va donar a conèixer l'any 2014, quan acompanyada pel seu piano (The Girl and the Piano) i cantant versions de temes d'altres artistes va començar el camí per fer-se un lloc al món de la música.





Amb dos àlbums al mercat, un tercer en camí i diverses col·laboracions d'èxit amb Edurne o Lola Índigo, la carrera de Belén Aguilera creix de manera vertiginosa.





Tal és el fenomen que està provocant la cantant catalana, que una de les seves últimes cançons, "Antagonista" ha entrat al Top 20 de les cançons més escoltades a Spotify España. I, no només ha entrat a les llistes de les cançons més virals en Espanya, sinó que també ho ha fet a països com Mèxic, Argentina, Itàlia, Perú, Uruguai, Colòmbia, Costa Rica, Equador o Xile, sumant actualment més de 6 milions i mig de reproduccions a Spotify.





El seu últim disc va sortir al mercat en gener de 2022, i l’èxit ha fet que la seva gira es prolongués en el temps amb dues parts. Ara, es troba en aquesta segona part on el diumenge passat va omplir la Sala Razzmatazz de Barcelona, i ha fet sold out a gairebé tots els concerts. Ha passat per més de 15 ciutats espanyoles, i inclús va fer de telonera a París i Barcelona de la gran Alicia Keys.



Les emocions son tema recurrent a les seves cançons, fet que probablement fa que el públic s’identifiqui amb les lletres, i un altre èxit ha estat aquest tema.





Hem tingui l'oportunitat de parlar d'ella i de tractar temes com la salut mental, la industria de la música, els egos, els traumes i sobre tot les seves perspectives de futur. Al juny traurà el seu nou àlbum, i tractarà una nova etapa de la mà del gènere del hypepop.