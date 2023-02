15:53

Víctor Pérez Solà, cap de la Unitat de Psiquiatria de l'Hospital del Mar ens explica que "cal fer més alfabetització emocional a les escoles".

La notícia que ha saccejat Catalunya en les darreres 48 hores, la de les dues nenes de 12 anys de Sallent que dilluns es van precipitar des del balcó de casa seva, una d’elles morta i l’altra en estat greu, ens ha portat a reflexionar sobre el fenòmen del suicidi dins la població juvenil.

I és que les darreres investigacions sobre el tema apunten cap a aquesta hipòtesi en el que ha succeït a Sallent.

Per això n’hem parlat amb el Víctor Pérez Solà, cap de la Unitat de Psiquiatria de l’Hospital del Mar i coordinador del Grup de Treball del Suicidi de la Societat Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental.

Pérez Solà ens ha dit que és molt important potenciar la tasca de l’alfabetització emocional a les escoles com a instrument de prevenció contra aquesta tendència autodestructiva entre els més joves

Recordem que gaire bé un 9% dels alumnes catalans diu que cada dia o gaire bé cada dia sent que té ganes de morir-se o d’adormir-se i no tornar-se a despertar, segons la macroenquesta realitzada per la Generalitat de Catalunya a alumnes d’entre 10 i 18 anys que es va fer pública a finals del 2022.