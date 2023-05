14:35

El nombre de transaccions d'immobles per import superior als 3 milions d'euros, considerats de luxe, va assolir l'any passat les 8.000.

El segment del luxe suposa prop del 5% del total del mercat espanyol i els preus s'han incrementat entre el 10% i el 20% des del 2019. El Brexit, la guerra d'Ucraïna i la pandèmia són els tres factors que més l'han afectat en els darrers anys.

A Espanya, afirma l'informe, hi ha 40.295 vivendes a la venda amb preus superiors al milió d'euros concentrats a quatre zones. Màlaga compta amb el 23%, davant del 22% de les Balears i el 12% tant de Madrid com de Barcelona. Aquestes quatre províncies concentren el 70% de tots els immobles disponibles per sobre d'un milió d'euros i el 80%, quan la xifra supera els tres milions.

Un mercat que qualifiquen com a estable, però amb dos aspectes destacables. Un seria l'impost a les grans fortunes, que "ja està provocant que alguns grans patrimonis espanyols estiguin pensant a traslladar la seva residència fiscal a altres països", i l’altre, la possible retirada dels visats d'or, del qual s'han beneficiat des del 2013 no només ciutadans llatinoamericans, sinó també russos i xinesos.

Parlem amb Eva Peribáñez, directora de la divisió d’art i clients privats de Hiscox Espanya.