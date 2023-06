08:31

La defensa de l'exfutbolista va presentar un recurs contra la presó preventiva i al·legar l'arrelament a la ciutat de Barcelona.

L’Audiència de Barcelona ha tornat a denegar la llibertat provisional de l’exjugador del Barça i, Alves, seguirà a la presó de Brians 2, on va ingressar el passat 20 de gener per la presumpta agressió sexual la nit del 30 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona.

El passat divendres, la defensa va fer un nou intent per revocar la presó preventiva i va al·legar l’arrelament a la ciutat de Barcelona: va presentar l’empadronament dels seus dos fills i la matriculació pel curs vinent a Catalunya per demostrar que no existeix risc de fugida.

L’Audiència assegura que sembla que aquests documents estiguin tramitats expressament per argumentar el seu arrelament, ja que l’empadronament és expedit pràcticament el mateix dia que l’audiència li va denegar la llibertat provisional per primera vegada. Així doncs, els magistrats tornen a rebutjar el recurs perquè insisteixen en el risc de fugida i opten per mantenir a Dani Alves a la presó en espera del judici que se celebrarà al llarg d’aquest any.

Parlem amb l’Eloi Castellarnau, advocat penalista i soci de Castellarnau advocats i penalistes.