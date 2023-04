15:10

El llibre és una faula sobre el poder de l¿autenticitat i els somnis dedicat al públic juvenil.

‘Atrapachispas’, és una faula juvenil escrita per l’Ami Bondia, il·lustrat per la seva gemrna Patricia Bon dia i publicat per l’editorial ‘Circulo Rojo’.

El llibre és una faula sobre el poder de l’autenticitat i els somnis dedicat al públic juvenil. Els protagonistes d’aquesta aventura son les bessones Lu i Lia i el seu gos Rufus. Junts trobaran un cofre misteriós amb diferents pistes que els guiarà cap a un camí per convertir-se en “atrapachispas”, és a dir, en complidors de somnis. Però, per aconseguir-ho hauran de superar reptes, i vèncer a una perillosa serp que vol acabar amb el seu propòsit i la seva energia. Per tant, a poc a poc els protagonistes aniran descobrint tots els seus talents i somnis, així com les diferents eines per potenciar-los i aconseguir-los.

Parlem amb les dues germanes i autores del llibre: l’Ami Bondia, autora, periodista i conferenciant i la Patricia Bondia, il·lustradora científica i il·lustradora d’‘Atrapachispas’.