Palmes Viaplana és una empresa artesana catalana que té més de 150 anys de trajectòria i que dedica tot l'any a elaborar palmes i palmons pel Diumenge de Rams.

Aquest cap de setmana comença Setmana Santa i s’inicia amb el diumenge 2 d’abril, el Dia de Rams: una celebració religiosa en la qual es commemora l’entrada de Jesucrist a Jerusalem on els nens i nenes porten una palma o un palmó que representa les branques de les palmes que la multitud portava quan Crist entrava a Jerusalem. Va passar a ser una celebració multitudinària a molts països, però s’ha perdut importància degut a l’expansió general del laïcisme.

En paral·lel, l’artesania cada vegada s’està perdent més, però encara existeixen persones que fan les palmes amb les seves mans. A Catalunya, a La Vilella Baixa (Priorat), trobem a dos dels pocs mestres artesans del territori dedicats a fer palmes i palmons. El negoci, és regentat per la quarta generació familiar i ja porten més de 150 anys actius. L’any 2013 van ser reconeguts com a “Mestres Artesans de la palma” per la Generalitat de Catalunya.

Parlem amb Xavier Vaqué, mestre artesà de la palma de Palmes Viaplana.