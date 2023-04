11:43

Una història que parla de dues personalitats, de dues maneras de viure la vida, del que ens allunya i també del que ens atrau.

La història parla de Logan, un noi que per tot el que ha patit en la seva vida decideix tornar-se fred i hermètic per tal de no rebre més mal. S'estima més que la gent pensi que és dolent o insensible que tornar a passar-ho malament. Però, en aquesta història també hi ha un altre personatge, en concret una noia, la Leah. Ella és una noia que sempre vol passar desapercebuda i que es refugia als llibres, i més concretament en la comunitat que ha creat a les xarxes.