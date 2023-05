14:24

Francesc Miralles, expert en tot allò referent al desenvolupament personal i espiritualitat, ens fa reflexionar sobre la vida, i la visió del gran Coetzee.

John Maxwell Coetzee és un escriptor australià d'origen sud-africà, guardonat amb el Premi Nobel de Literatura l'any 2003. És un dels escriptors en llengua anglesa més ben valorats per la crítica. Ha guanyat per partida doble el premi Booker, per triplicat el CNA Prize, el premi Jerusalem, el Prix Femina étranger, i el premi internacional de ficció del The Irish Times, així com altres guardons i doctorats honoris causa. En les seves obres, marcades per un estil simbòlic i metafòric, qüestiona el règim de l'apartheid i qualsevol tipus de racisme, i explora les seves negatives conseqüències en l'ésser humà i la seva societat.

Avui amb el nostre expert en tot allò referent al desenvolupament personal i espiritual, Francesc Miralles hem parlat sobre com Coetzee entén l'art de viure.