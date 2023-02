14:16

Paula Calvo, antrozoologa, ens parla de l¿actualitat referent a les mascotes i els animals.

S’ha aprovat el Projecte de Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals. És cert que els gossos de caça i de treball han quedat exclosos d’aquesta normativa, però sí que la nova llei per exemple, regula el control ètic de les colònies felines, lluita contra la cria indiscriminada, combat contra l’abandonament d’animals…

També parlem de la coneguda “botiga dels horrors”. Aquesta, era una botiga d’animals de València, que tractàven als animals com si fossin objectes i ara, després de vuit anys, un Jutjat Penal de València ha condemnat als tres socis a sis anys de presó, tractant-se en una de les majors condemnes per delicte relacionats amb el maltracte animal a Espanya.

Per acabar, tractem les grans tasques que están realitzant els gossos de rescat al terretrèmol de Síria i Turquia. Més de 100 cans marquen indicis i, a partir d’aleshores, es segueix un protocol per treure la persona que es troba sota les runes… Aquesta labor crea esperança entre la gent de trobar cossos amb vida. I de fet, un gos de rescat que estava ajudant en aquest terratrèmol ha mort, i es que en els seus darrers moments de vida ha treballat per salvar-ne d’altres.