2023: any rècord de turistes de creuers a Barcelona

20:09

El nombre de creueristes que arriben a la ciutat de Barcelona no para de créixer. Fins i tot les xifrres d’arribades d’aquest tipus de turisme ja están superant el rècord registrat el 2019.I això vol dir que durant els primers 4 mesos del 2023 han arribat a bord d’aquests hotels flotants una mica més de mig milió de passatgers, 4.133 més que durant els primers quatre mesos de l’any abans de la pandèmia.

Per tant és molt probable que aquest 2023 superem la xifra dels 3 milions 138.000 turistes de creuer que van arribar a Barcelona durant el 2019. L’Observatori del Turisme calcula que a finals d’aquest any hauran operat al port prop de 830 creuers.



D'altra banda cal recordar que la polèmica instaurada per la gran activitat turística de creuers als ports catalans i la seva afectació en el canvi climàtic no s'atura. Recordem que la plataforma Stop Creuers Catalunya ja va impulsar dues grans mobilitzacions el passat diumenge 7 de maig a Barcelona i Tarragona. Les entitats que s'hi oposen ens recorden que el creuer es un dels transports més contaminants que hi ha i reclamen la seva total desaparició. De tot plegat n’hem parlat amb el Dr. Daniel Imbert-Bouchard Ribera, professor i investigador del CETT, el Centre Universitari de Turisme, Hosteleria i Gastronomia de la Universitat de Barcelona.