23:17

A l¿Hospital Clínic de Barcelona neix el nadó de la primera dona trasplantada d¿úter a Espanya.

El passat 10 de març va néixer a l’Hospital Clínic de Barcelona el nadó de la primera dona trasplantada d’úter a Espanya. El bebè va néixer per cesària a la setmana 30 i va pesar 1.125g.

La mare, Tamara Franco, no tenia aquest òrgan reproductor per un problema congènit i, per complir el seu desig de ser mare, va rebre l’úter de la seva germana que li va donar a l’octubre de 2020. Així doncs, l’hospital Clínic conclou el primer èxit, amb l’arribada d’en Jesús, la viabilitat d’aquesta cirurgia.

En parlem amb el Dr. Antonio Alcaraz, cap del servei d’Urologia i Trasplants de Ronyó de l’Hospital Clínic de Barcelona.