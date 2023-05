27:56

Betu Martínez, el codirector de serielizados ens fa una acurada crítica de les series “Los fontaneros de la Casa Blanca” i de “Pollos sin cabeza”

“Los fontaneros de la Casa Blanca” és una miniserie dramática de comèdia basada en la historia real del famós cas de Watergate, que va tenir lloc durant la presidencia de Nixon, el 1972.

“Pollos sin cabeza” originalment coneguda com “Monos con pistola” és una serie espanyola de televisió per a HBO creada per Carolina Bang i Álex de la Iglesia. L’argument es basa en la historia d’Alberto "Beto" Martín Ruiz (Hugo Silva), un exfutbolista que no va saber gestionar el poc èxit que va tenir. Es va donar una segona oportunitat dins la industria del futbol com a representant de jugadors.