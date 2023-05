30:11

L’Hospital Clínic Barcelona commemora enguany el 40è aniversari del primer trasplantament de pàncrees que es va fer a Espanya. La fita va ser el 3 de febrer del 1983. L’equip d’intervenció va ser liderat pel Dr. Laureano Fernández-Cruz i el Dr. Josep Maria Gil Vernet. El pacient, de 34 anys, va tenir una bona qualitat de vida i va poder tornar a treballar i a fer vida normal. Va morir al cap de 10 anys per culpa d’un infart de miocardi.





Durant aquests 40 anys L’Hospital Clínic de Barcelona ha fet un total de 657 trasplantaments de pàncrees. De fet el Clínic és l’hospital d’Espanya que «fa més trasplantaments d’aquest tipus» gràcies al treball coordinat dels equips de nefrologia, cirurgia general i digestiva, urologia, anestesiòlegs, immunologia i infermeria. Asseguren els experts que el trasplantament de ronyó i pàncrees és el «millor tractament» per a persones amb diabetis mellitus tipus 1 que estan en diàlisi o prediàlisi, perquè permet deixar de fer diàlisi, es pot suspendre l’administració d’insulina i allarga la supervivència dels pacients,





El doctor Laureano Fernández Cruz, que va liderar el primer trasplantament de pàncrees d’Espanya al Clínic, ha reivindicat que l’activitat de trasplantaments d’aquella època «va suposar que s’elevés el nivell de la medicina als hospitals públics». Format als Estats Units com especialista en el trasplantament de pàncrees, el doctor Laureano Fernández Cruz, va decidir tornar a Espanya per compromís social. En bona part gràcies als seus coneixements mèdics es va fer possible a Espanya el primer trasplantament de pàncrees. I d'això n'hem parlat amb ell en directe.